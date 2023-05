La mamma di Jessica | uccisa dal padre | «Mio marito abusò di lei Voleva uccidere anche mio figlio»

Aveva abusato die lei non parlava più al padre da due anni. Non solo le ha rovinato la vita ma l'ha anche uccisa" , ha detto Terfta Manaj in tv, rivelando anche elementi inquietanti sulla ...Ladiaccusa il marito: "Un mostro" . Il racconto di quella notte . I difensori di Malaj: non voleva uccidere il bambino . Ladiaccusa il marito: "Un mostro". Mentre il ...- racconta la donna dal letto d'ospedale - da due anni non comunicava col padre e se non l'ha denunciato è solo per non avere una brutta nomea: si sa com'è". " Mio marito aveva pianificato ...

Omicidi Torremaggiore, la madre di Jessica: “Mio marito è un mostro, abusava di lei” Sky Tg24

Tefta Malaj, madre della ragazza uccisa dal padre proprio mentre faceva scudo alla donna, parla alla tv albanese. «Aveva abusato di Jessica e lei non parlava più al padre da due anni» ...La strage di Torremaggiore difficilmente verrà dimenticata. Taulant Malaj, panettiere albanese da anni in Italia ha ucciso sua figlia, che si era frapposta fra lui e la moglie, e un altro uomo, che lu ...