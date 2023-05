La magia delle cappe

Leggi su iodonna

(Di giovedì 11 maggio 2023) Mette-Marit di Norvegia ha fatto gli onori di casa al presidente Sergio Mattarella e alla figlia Laura in visita di Stato a Oslo. Insieme al principe Haakon ha avuto un ruolo di primo piano insieme alla regina Sonja senza re Harald, costretto in ospedale per una non meglio precisata infezione. Un anno fa l’86 enne sovrano norvegese Harald, re dal 1991, aveva superato un cancro al fegato. La futura regina norvegese ha indossato una mantella di cashmere, un po’ come nello stile di Maxima d’Olanda tra le royal più amanti di questo capo. Laura Mattarella, Mette-Marit di Norvegia con la mantella grigia e la regina Sonja. (Photo by Lise Åserud / NTB / AFP) / Norway OUT (Photo by LISE ASERUD/NTB/AFP via Getty Images) Leggi anche › Il royal look del giorno. Kate Middleton e Mette-Marit di Norvegia, ...