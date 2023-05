La Lega B sostiene la campagna “Il cibo è amico” 

Leggi su seriea24

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’iniziativa della Fondazione Bambino Gesù in collaborazione con Coldiretti eAmica per la nascita del Centro per lo Studio dei disturbi del comportamento alimentare in età pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù. I disturbi del comportamento alimentare (DCA) hanno ormai assunto una notevole rilevanza sociale e sanitaria, costituendo condizioni psicopatologiche di particolare complessità che incidono sulla qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti (anoressia, bulimia, ecc) con conseguenze fisiche e psichiche. Tali condizioni possono impattare soprattutto nei giovani che rientrano nella fascia di età pediatrica fino ai 18 anni, nel pieno del loro sviluppo. Per queste ragioni, laB scende in campo al fianco della Fondazione Bambino Gesù, Coldiretti eAmica per promuovere la“Il ...