La Juventus la pareggia al 97? | Siviglia beffato in trasferta!

(Di giovedì 11 maggio 2023) Lala semifinale d’andata di Europa League contro ilcon il risultato di 1-1. All’Allianz Stadium i bianconeri riescono a riprenderla alla fine. SCONFITTA – Unacome al solito deludente esce con un pareggio dalla gara d’andata della semifinale di Europa League contro ilcon il risultato di 1-1. La squadra spagnola sfrutta i contropiedi per rendersi pericolosa e trova il gol al minuto 26. Lucas Ocampos scappa in velocità sulla fascia destra e trova al centro Youssef En Nesyri che incrocia e beffa Wojcech Szczesny. I bianconeri non sono stati capaci di reagire, l’unica occasione nitida creata è stata quella di Dusan Vlahovic che a porta vuota ha sparato alto. Il gol del pareggio arriva al 97? da calcio d’angolo, grazie alla sponda di Paul Pobga per la testa di ...

LIVE Juventus-Siviglia, Europa League 2023 in DIRETTA: i bianconeri sfidano gli specialisti di questa competizione OA Sport

In serata sono andate in scena le semifinali di andata di Europa League, con le sfide tra Juventus e Siviglia, e quella tra Roma e Bayer Leverkusen. All'Allianz Stadium il ...