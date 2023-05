La Juventus ‘invidia’ il Napoli | Spunta un dato che lo certifica

(Di giovedì 11 maggio 2023) Lainvidiia il, il club bianconero sembra guardare sempre con ammirazione le scelte di Aurelio De Laurentiis, tanto da cercare di ‘strappare’ i pezzi migliori dal club azzurro. L’interesse per Giuntoli rende ufficiale questa invidia storica. È ormai undi fatto: la“invidia” il. Questa invidia, un misto di ammirazione e desiderio, sembra guidare la Vecchia Signora nelle sue scelte di mercato. Il recente interesse per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli rende ufficiale questo sentiment che serpeggia tra i corridoi delloStadium da tempo. La, un tempo simbolo di una solida progettualità calcistica, sembra ormai guardare alcome fonte d’ispirazione. A guidare il club azzurro è Aurelio De ...

21 Che! E che rabbia. E che rosicamento . Sono questi i sentimenti e le emozioni che si respirano fra i tifosi dellanel giorno di Milan - Inter , semifinale di andata della Champions League ...... umili e sempre a disposizione della squadra, o come Bastoni, giovani e già certezze da far... Questo è il modello Inter, un modello da seguire, quello che una volta era della, un tempo ...... dal quale commenta le vicissitudini calcistiche della sua squadra, la, Lapo Elkann ha asserito di non provare alcun tipo die che non vede l'ora di poterla battere la prossima ...