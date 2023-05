Confronto tecnico Laè cambiata molto negli ultimi mesi: dal terremoto societario dello ... I bianconeri hanno cambiato volto e si sono riorganizzati in: Gianluca Ferrero presidente, ...Se dovesse approdare allacome si troverebbe "Lui ha un background e un curriculum tale per cui con tutto il rispetto della storia dellasi saprebbe adattare inproponendo concetti ...Il tempo è sicuramente dalla sua parte, visto che ha soltanto 23 anni, ma il tempo passa ine quindi Vlahovic non può perdere questa occasione per dimostrare il suo valore trascinando la ...

La Juve va di fretta, Giuntoli porta il primo colpaccio: 40 milioni ... Calciomercatonews.com

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Comunque vada, quella di stasera sarà l’ultima partita europea in casa della stagione per la Juventus. E siccome a Torino non si parla più della corsa per lo scudetto, né di quella per la Champions, n ...