La guerra in Ucraina logora Mosca ma anche Kiev

(Di giovedì 11 maggio 2023) Mentre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ammette che “inla situazione è difficile“, Volodymyr Zelensky afferma che per la controffensiva “dobbiamo aspettare, abbiamo ancora bisogno di un po’ più di tempo“. Laè in stallo e sembra materializzarsi quanto affermato nei mesi scorsi dal generale americano Mark Miley, e cioè che nessuno dei due contendenti può prevalere militarmente sul terreno. “Né l’né la Russia saranno in grado di vincere la” aveva dichiarato lo scorso febbraio Milley in un’intervista al Financial Times. Secondo il Capo di Stato Maggiore degli Usa il conflitto può finire soltanto sedendosi tutti davanti a un tavolo di negoziati. Esequie di Danylo Denysevych, soldato ucraino ucciso a Bakhmut, alla cattedrale di San Mykhailivsky a, il 9 maggio ...

"Naturalmente è molto difficile confrontare i potenziali militari di Russia e. E ci si può chiedere: perché i russi agiscono così lentamente Perché i russi non stanno facendo la": così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, in un'intervista per l'Atv della

Cremlino ammette "situazione molto difficile", Kiev: "Avanziamo a Bakhmut" - Russia multa Google: "non rimuove video di propaganda gay"

