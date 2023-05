La globalizzazione ha favorito la Cina

Leggi su tpi

(Di giovedì 11 maggio 2023) Alla fine della Guerra Fredda, una volta venuta meno la “minaccia” del comunismo, apparve subito chiaro che il vero vincitore non era tanto una nazione o un gruppo di nazioni, quanto piuttosto un intero modello socio-economico coniato dagli Stati Uniti d’America e basato sui dogmi del “mondo libero occidentale”. Dopo quasi mezzo secolo di guerre e tensioni, il mondo era pronto a una de-escalation generale: le armi venivano deposte, le idee e le teorie politiche che avevano infiammato i popoli soffocate. Le rivendicazioni geopolitiche e le aspirazioni nazionaliste venivano temporaneamente messe in soffitta per lasciare spazio al nuovo grande fratello portatore d’ogni bene: il capitale. Fu l’inizio di una Pax Americana. La cui estensione fu capace di propagarsi ovunque nel mondo. Dall’ex Unione Sovietica all’Europa, passando per l’America Latina. In quest’ultima area geografica in ...