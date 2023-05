L'Italia ha sostenuto la proposta delladi prendere di mira le società straniere, piuttosto che i singoli paesi, per qualsiasi elusione delle sanzioni esistenti. Le indiscrezioni sulla ......05 del mattino da Stoccarda () a Lisbona (Portogallo). Tuttavia, a seguito del decesso del ... Il Tribunale del Land, Stoccarda,quindi - alla Corte di giustizia - di interpretare il ...... i nomi delle città polacche precedentemente occupate dalladovrebbero essere sostituiti ... come suggerito da Medvedev, ma che rispetta i nomi ufficiali dei luoghi eagli altri di fare ...

La Germania chiede alla Ue cautela prima di comminare sanzioni alla Cina Globalist.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I ministri degli esteri di Francia e Germania sono decisi ad affrontare insieme i nuovi nodi geopolitici: il rapporto con Pechino, la politica industriale continentale e il sostegno a Kiev. Leggi ...