La Fiorentina si illude con Cabral | rimonta-Basilea | ma il ritorno è in casa

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ilespugna il Franchi battendo per 2-1 lagrazie ad una rete di Amdouni al secondo minuto di recupero di una sfida che penalizza oltre modo i padroni diche si sono illusi dopo la rete iniziale di. Gli svizzeri hanno contenuto le sfuriate dei gigliati ed hanno colpito appena la condizione atletica degli uomini di Italiano è calata di colpo dopo un'ora di gioco. Il copione della gara è stato chiaro fin dalle prime battute con la, sostenuta da 35 mila tifosi ed autori di una fantastica coreografia nel pre partita con fuochi d'artificio, a provare imporre il proprio gioco offensivo, ed ila chiudersi e puntare su qualche ripartenza. I gigliati hanno il predominio territoriale in particolare della fascia sinistra dove per contro si sente ...

