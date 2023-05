La Fiorentina dura solo un tempo | il Basilea la ribalta al 92° | 2-1 degli svizzeri al 'Franchi'

...tifosi mi offrono tutto" Db Napoli 07/04/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli -/... Vedendo tutti i tifosi gioire e festeggiare per strada e allo stadio, dopo una partita moltoe ...... e ha esordito in serie A, col Torino, il 10 gennaio 2022 scorso contro la. L'estremo ... Unaroutine tra scuola e allenamenti. La sconfitta ai rigori nella finale per lo scudetto nel ...... di certezze fino al momento in cui non saranno diramate le convocazioni èaverne, ma si ... 13 gol in campionato (15 considerando anche la Coppa Italia), è fuori dalla gara contro lae ...

Fiorentina-Basilea: la dura legge dell’ex Cabral – VIDEO Calcio in Pillole

Tutto è pronto per stasera, quando alle 21 la Fiorentina scenderà in campo contro il Basilea per la semifinale di andata di Conference League. Un'occasione ghiotta per ...La Fiorentina torna a segnare un gol in una semifinale europea con Cabral 26 anni dopo l'ultima volta in Coppa delle Coppe.