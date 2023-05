La Fiorentina affonda nella ripresa | il Basilea passa al Franchi 2-1

(Di giovedì 11 maggio 2023) Allaincappa in una brutta sconfitta che pregiudica il suo accesso alla finale di Conference League. Il2-1 con Diouf e Amdouni, non basta Cabral ai padroni di casa

Al Franchi la Fiorentina incappa in una brutta sconfitta che pregiudica il suo accesso alla finale di Conference League. Il Basilea passa 2-1 con Diouf e Amdouni, non basta Cabral ai padroni di casa ...I viola vanno in vantaggio con Cabral a metà del primo tempo ma vengono raggiunti a 20' dalla fine da Diouf. Nel recupero il gol beffa. Ritorno il 18 maggio al St. Jakob Park di Basilea ...