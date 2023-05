«La Fiera Agricola» di Treviglio conquista tutti | guarda lo speciale di BergamoTV

(Di giovedì 11 maggio 2023) Grande successo per la manifestazione dedicata al mondo agricolo che ha ospitato, tra i suoi stand, anche L’Eco café con lo staff di Bergamo Tv, che ha realizzato un focus all’interno della trasmissione «Gente e Paesi». Ve lo siete persi? Potete rivederlo qua

... in occasione del convegno su "I rischi del cibo sintetico" nell'ambito della più importante... da sempre strettamente legato alla terra e alla sua produzione, rappresenta un presidio ...L'Azienda'La Selva' di Celleno è risultata vincitrice di ben n.2 Premi Eccellenza (il ... la più importantenazionale della frutticoltura, si confronteranno decine di piccole e medie ...L'Azienda'La Selva' di Celleno è risultata vincitrice di ben n.2 Premi Eccellenza (il ... la più importantenazionale della frutticoltura, si confronteranno decine di piccole e medie ...

«La Fiera Agricola» di Treviglio conquista tutti: guarda lo speciale di ... L'Eco di Bergamo

"Disponibili a verificare tutte le opportunità per unire le eccellenze delle filiere agroalimentari made in Italy" ..."Sono Giovanni, ho 13 anni, vivo in provincia di Sondrio, nella zona della Riserva del Pian di Spagna. Il mio hobby da sei anni è l’allevamento: allevo 47 capre, 6 mucche e 5 tori. Lavoro con loro da ...