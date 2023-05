La festa della mamma diventa un' occasione per la cattiveria | l' azienda che ha fatto infuriare tutti con una tazza speciale

(Di giovedì 11 maggio 2023) Unaper il caffè dedicata ad Annamaria Franzoni ha scatenato un'ondata di critiche e controversie. La scritta "Un po' la Franzoni la capisco" ha suscitato indignazione perché si riferisce alla tragica vicenda dell'omicidio del figlio di tre anni da partemadre nel 2002. La reazione dei follower sui social è stata infatti molto dura, con mille commenti di denuncia e protesta. Gli autorihanno cercato di giustificarsi, ma la loro spiegazione non è stata considerata convincente. Scopri di più leggendo l'articolo. Di cosa parliamo in questo articolo... Unaper lacon una frase inappropriata su Annamaria Franzoni La frase suscita indignazione e polemiche sui social media I creatori...

... soltanto dopo aver visto la gente napoletana che facevain campo e dappertutto". Il ... Un percorso netto quellosquadra di Spalletti, imbattuta fino a gennaio e poi in fuga solitaria a suon ...Di seguito, i videoAlcuni componentisquadra come Lobotka, Simeone, Elmas, Juan Jesus e Raspadori si sono scattati una foto ricordoserata e con loro c'era anche il figlio di Aurelio De Laurentiis Edoardo. ...

Festa della Mamma 2023: quando si celebra quest'anno Ecco la data e il significato Gazzetta del Sud

STUHR, Germania--(BUSINESS WIRE)--BLUETTI, azienda leader nel settore dell'accumulo di energia rinnovabile, annuncia una promozione speciale per la Festa ...Tutti gli eventi di chiusura della campagna elettorale per le elezioni amministrative, che si terranno in vari punti della città ...