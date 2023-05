La donna che trasformò l’inventore della dinamite in un grande pacifista del Novecento

(Di giovedì 11 maggio 2023) È unala prima vincitrice del Premio Nobel per la Pace. Nata a Praga nel 1843, cresciuta negli ambienti dell’alta aristocrazia militare, a lei è dedicato il romanzo “La ValchiriaPace. Bertha Von Suttner” di Carla Romanelli Crowther, presentato giovedì 11 maggio dalla sua autrice nel corsoconferenza spettacolo “Forme e figurepace” al Teatro Sant’Andrea, in Città Alta. L’appuntamento rientra nella rassegna di Bergamo Next Level, la settimana di appuntamenti promossa dall’Università degli studi di Bergamo e da Pro Universitate Bergomensi, in collaborazione con Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo e Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. Orfana di padre, figlia di unache dilapida al gioco tutto il patrimonio familiare, la giovane ...

... con il casting della James, la squadra si è sforzata di compensare le imprecisioni dei film precedentiraffiguravano la regina egiziana come unabianca, sostenendo"è più probabile...... il riconoscimento di premialita' in favore delle impreseadottano politiche tese al ...certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 - bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e".... perché non riteneval'altra dama, dopo quelloaveva sentito in trasmissione, si fosse dimostrata solidale con lei in quanto. Al centro studio, perciò, Gemma chiede spiegazioni a ...

Torna la Legge Fornero, la pensione anticipata diventa un miraggio: addio a Opzione donna che volevano in poche ... Tecnica della Scuola

“Ho riso e pensavo stessero scherzando quando sono stata informata ma dall’espressione del loro volto ho capito che era tutto vero” ...La serie di Jada Pinkett Smith con Adele James è disponibile in streaming su Netflix da ieri. Nuova puntata del botta e risposta tra l'Egitto e i produttori di Regina Cleopatra, il nuovo docu-drama di ...