La Diocesi di Milano e la presenza religiosa nel Milano innovation district | la call for ideas

... direttore Relazioni istituzionali Arexpo (ente gestionale della parte pubblica di Mind) che ha aperto la conferenza stampa per il lancio della "Call for Ideas" delladiistituita in ..."Tocca a noi crescere, come Chiesa, nella città che cresce, essendo compagni di cammino dell'umanità. Ladiha già qui dei legami di presenza tradizionale come nell'ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio (la realtà del Gruppo San Donato già attiva da settembre scorso nell'area) per cui si è ...... svoltasi presso Cascina Triulza nella Area Mind (Ex Expo), ha delineato la logica di "Call for ideas", iniziativa lanciata dalladicon il titolo "Immaginare la presenza religiosa in ...

Diocesi: Milano, immaginare la presenza religiosa in Mind. Mons ... Servizio Informazione Religiosa

Proposte e progetti per il Mind, il Milano innovation district: call for ideas della Diocesi per pensare spazi di dialogo tra le religioni ...L’arcivescovo Delpini: ci interessa imparare insieme chi è l’Uomo e il suo mistero. Monsignor Bressan: la Chiesa desidera aiuto per pensare spazi e forme di dialogo tra le confessioni.