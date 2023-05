L'Unione degli Universitari si è messa in moto sul frontee ha annunciato per la giornata di oggi manifestazioni in otto comuni universitari italiani: Roma, Perugia, Firenze , Bologna,...'La pandemia e leche si sono intrecciate negli ultimi anni hanno ulteriormente peggiorato le ...è la regione con la minor quota di famiglie che vivono in condizioni di deprivazione: 2,...'Lanon dipende dal colore politico della Giunta Comunale, ma anzitutto dalle politiche statali e regionali attuate negli ultimi anni', ha replicato invece il sindacato degli studenti ...

La crisi abitativa continua ad imperversare. E gli studenti non ci stanno Gazzetta del Sud

Aumentano le tende degli universitari nelle città e si accende il dibattito anche nel governo. Bernini: "Valditara esprime legittimamente le sue opinioni, ma la mia linea rimane quella del dialogo" ...