La corsa contro il tempo della Juventus

(Di giovedì 11 maggio 2023) La tempistica fin qui è stata rispettata: il Collegio di Garanzia del Coni ha dimezzato i tempi per scrivere e depositare le corpose motivazioni del verdetto che ha rimandato indietro un pezzo del processo sulle plusvalenze, restituendoraneamente allai 15 punti in classifica, e la Corte d'Appello Figc si è adeguata fissando la prossima e definitiva udienza nel minorpossibile. La data evidenziata sul calendario è quella di lunedì 22 maggio prossimo venturo. Nuova corte, non quella presieduta dal giudice Torsello che in gennaio stangò i bianconeri con il -15 di cui si è discusso a lungo, ma un compito sulla carta non difficile perché le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni hanno tracciato una strada chiara. In ballo c'è la ridefinizione del peso avuto dai dirigenti usciti assolti nel passaggio al Coni ...