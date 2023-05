La confessione di Taulant Malaj sulla strage di Torremaggiore | “Loro scappavano | io le inseguivo” Il giudice | “Omicidi brutali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023)voleva “chiaramente” uccidere sua moglie e sua figlia. Ha continuato a colpirle con un coltello a serramanico, in “parti vitali” del corpo, anche mentre tentavano di fuggire. L’uomo ha agito con modalità “” per “affermare il proprio ruolo all’interno della famiglia”, mostrando “un’assoluta insensibilità verso la vita umana”. E non lo ha fatto desistere “neppure la presenza del figlio di appena cinque anni che assisteva inerme alla violenza perpetrata ai danni della madre e della sorella”. Il contesto in cui la notte tra sabato e domenica scorsi, nella palazzina in via Togliatti a, nel Foggiano, il 45enne panettiere albanese ha agito, viene descritto nell’ordinanza con cui ilper le indagini preliminari del tribunale di Foggia ha convalidato il suo fermo ...