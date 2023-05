La Cisl | bene la videosorveglianza all’Asl | tutela dei dipendenti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Tutto ciò che riprenderà il sistema diinstallato non costituirà in alcun modo fonte di cognizione di prova ai fini disciplinari, salvo che le condotte oggetto delle riprese non integrino fattispecie di reato”. Come stabilito dall’art. 4 della legge 300/70. Così Massimo Imparato Segretario Generale dellaFp Irpinia Sannio chiarisce l’installazione di un sistema dimontato all’interno degli uffici della direzione generale della Asl di Avellino diretta da Mario Ferrante. Un incontro tra sindacati e dirigente che si è tenuto la scorsa giornata ha cominciato a chiarire la questione delle telecamere. Tuttavia, al di là delle allusioni che sarebbero state attribuite al direttore generale sulla natura equivoca relativa all’installazione degli occhi elettronici nella Asl ...