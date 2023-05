La carne separata meccanicamente su TikTok

Leggi su butac

(Di giovedì 11 maggio 2023) La difesa del proprio prodotto è un must per ogni imprenditore che si rispetti, e quindi è assolutamente normale vedere su Tik Tok video come quello realizzato dal profilo Accademia Macelleria Italiana. Nel video un affabile macellaio ci racconta di come, quando comperiamo prodotti come i nuggets o simili, spesso ci ritroviamo nell’etichetta la dicitura “”. Nel video questa dicitura viene ripetuta come mantra per inculcare l’idea nel pubblico che quella cosa non sia buona, e viene detto che si tratta degli scarti delle lavorazioni delle grandi aziende alimentari. Ma questa è una bugia, non è affatto vero che in Italia lasia il prodotto della lavorazione degli scarti di animali già macellati. Della materia ci siamo già occupati ...