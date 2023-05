La bimba più intelligente al mondo ha solo 11 anni | ciò che riesce a fare vi lascerà senza parole

(Di giovedì 11 maggio 2023) All’età di soli 11sta frequentando un master in matematica ed ha già alle spalle una laurea in Ingegneria dei Sistemi. Ecco chi è la bambina piùdel. Si chiama Adhara, è nata in Città del Messico ed ha 11. Ha un quoziente intellettivo superiore a quello di Albert Einstein ed oggi è considerata la bambina più. A dimostrarlo, una carriera accademica davvero stupefacente: ha terminato il corso di studi elementari all’età di 5, le scuole medie a 6 ed il liceo a 8. Adhara Sanchez è originaria di Città del Messico – GranTennisToscana.itE oggi, dopo essersi laureata in Ingegneria dei Sistemi, è impegnata in un master di Matematica. Nel suo Paese, il Messico, da quando i media si sono accorti di lei, è diventata una sorta ...

