Kinguin | migliori offerte sui videogiochi

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 11 maggio 2023) Maggio fa rima con coraggio, quello di sfornareuna dietro l’altra: ecco ledisponibili al momento sul sito di! La settimana scorsa vi abbiamo segnalato una tra leper Dead Island 2, ma il panorama diè immenso e iche vi proponiamo oggi non fanno altro che ricordarcelo. A sfilare troverete titoli del calibro di Grand Theft Auto V, No Man’s Sky e Gotham Knights, giusto per fare tre esempi. Tra poco dipaneremo la matassa di giochi che abbiamo trovato nel cestino delle occasioni, ma vi consigliamo di tenere a mente che la percentuale di sconti tende a fluttuare costantemente. In altre parole, vi consigliamo dunque di tenere sott’occhio i link di oggi, soprattutto se gli sconti ...