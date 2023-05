Kilicdaroglu vs Erdogan | candidati e programmi a confronto per la Turchia di domani

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 maggio 2023) “Porteremo la democrazia in”, sta dicendo durante gli ultimi comizi il candidato presidenziale turco Kemal, a poche ore dalle urne più incerte degli ultimi due decenni. Lasi specchia in un appuntamento elettorale non solo importante in sé, ma perché si inserisce in un contesto delicatissimo, caratterizzato dalle politiche turche su dossier sensibili come Ucraina, energia, Nato e alleanze con Russia e Cina. I sondaggi accreditano lo sfidante di Recep Tayyipcome un candidato appaiato al presidente uscente, ma a queste latitudini è sempre difficile non tener conto anche di altri elementi, come gli agenti esterni (terremoto dello scorso febbraio e 20 anni di potere, denso e incontrastato). Temi Lo scorso martedì è terminato il voto anticipato per i cittadini turchi che vivono ...