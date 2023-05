Kate Middleton e la marchesa presunta “amante” di William | l’indizio arriva da un paio di décolleté col fiocco

Leggi su tpi

(Di giovedì 11 maggio 2023) Rose Hanbury,di Cholmondeley. È lei ladel principe, la “rivale” di. Moglie del Lord in Waiting del re e madre di Oliver, uno dei paggi insieme al principe George in occasione dell’incoronazione di re Carlo, durante le celebrazioni Rose è rimasta in disparte, ma non abbastanza da impedire di notare un dettaglio che conferma la sua affinità nei gusti con la principessa. Si tratta di undi scarpe di un brand di lusso made in Italy, Aquazzura. È stato facile notarle, durante la cerimonica dell’incoronazione di Re Carlo III, il 6 maggio scorso: si tratta di un modellonere consul retro che la donna cui tutti guardano come ...