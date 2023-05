Kate Middleton e la marchesa ' amante' di William | il dettaglio in comune all' incoronazione E Meghan Markle ci mette lo zampino

Rose Hanbury , marchesa di Cholmondeley. Agli appassionati di cronache della Royal Family questo nome suggerisce solo una cosa: la presunta amante del principe William , la 'rivale' di. Moglie del Lord in Waiting del re e madre di Oliver, uno dei paggi insieme al principe George in occasione dell' incoronazione di re Carlo , durante le celebrazioni Rose è rimasta in ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: - Un'idea per la testa: acconciature per le cerimonie d'ispirazione royal - Come replicare il raccolto diper l'incoronazione di ...Quale miglior ispirazione, dunque, se non dalle teste reali, capeggiate, in occasione del Coronation Day , daImpeccabile come sempre, la principessa di Galles ha catalizzato l'...

Durante la giornata di volontariato per gli scout, la principessa del Galles ci ha rivelato che in famiglia il più piccolo dei suoi tre figli viene chiamato Lou Bug. Un soprannome che, tradotto in ita ...