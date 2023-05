Karlsson | 'Sono pronto per il salto in Serie A Mi piacciono Napoli e Milan | che partite con la Lazio'

...- Immobilesul taccuino i nomi del 22enne messicano Santiago Gimenez del Feyenoord e del 24enne spagnolo Ferran Jutgla del Bruges. Come ala è in pole position il 24enne svedese Jesper...Tre golstati rifilati alla Lazio nel girone eliminatorio di Europa League. Arrivato in Olanda la scorsa estate dal Messico, Gimenez sta entrando nel mirino di vari club europei, a partire dall'...I risultatipubblicati sulla rivista Science in ben 11 studi completati nell'ambito del progetto coordinato da Elinor, del Broad Institute del Massachusetts Institute of Technology e ...

Karlsson a GOAL: "Serie A Pronto al grande salto. Lazio k.o e ... Goal.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - L'estate si avvicina e con lei una nuova sessione di calciomercato. La società biancoceleste è a lavoro per potenziare l'attacco in vista ...CALCIOMERCATO LAZIO KARLSSON KRASNIQI - La Lazio, nel calciomercato che verrà, potrebbe cercare anche un esterno. Due sono i profili ...