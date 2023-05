Kante | rinnovo o addio al Chelsea? Il centrocampista interviene e fa chiarezza

Commenta per primo N'Goloè in scadenza di contratto col Chelsea il prossimo 30 giugno. A spingere per il prolungamento del contratto del francese con i Blues , scrive il Telegraph , è Mauricio Pochettino che, salvo ...Il big firma ile chiude lo spiraglio per la Juventus: sfuma l'ennesimo colpo a parametro zero In casa Chelsea c'è un grande caos, dovuto ai risultati e al futuro allenatore del club dalla prossima stagione.Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con il Chelsea e, al momento, ilnon è ancor arrivato. Il Baraa sarebbe pronto a farsi avanti. Kanté percepisce uno stipendio notevole al ...

Kante, rinnovo o addio al Chelsea Il centrocampista interviene e fa ... Calciomercato.com

