Juventus-Siviglia | programma e telecronisti Sky | Dazn e Rai andata semifinali Europa League

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ile isu Sky,e Rai di, match didelledi2022/2023. Partita decisiva per i bianconeri che vogliono arrivare a tutti i costi in finale e provare a vincere un trofeo internazionale che manca da oltre venticinque anni. All’Allianz Stadium occhio però agli spagnoli. Appuntamento alle ore 21 di giovedì 11 maggio, chi vincerà?sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi e su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. SportFace.

Partendo da, la partita avrà inizio stasera 11 Maggio 2023 alle ore 21 e sarà trasmessa su tantissime piattaforme. Gli abbonati a DAZN infatti potranno vederla in streaming ...anche nel ritorno Ottavi 2020: il confronto con la Roma Finale- Inter 3 - 2 11 maggio - 08:42La probabile formazione dellain vista della semifinale di Europa League contro il: ballottaggio in attacco Lascende in campo questa sera alle 21:00 all'Allianz Stadium contro ilper la semifinale d'andata di Europa League.

Allegri: "Siviglia squadra esperta, ma vogliamo la finale. Il tridente Dipende..." La Gazzetta dello Sport

Da una parte una squadra che l'Europa League l'ha già conquistata quattro volte negli ultimi nove anni, dall'altra una che alla semifinale ci arriva con la fame di chi, invece… Leggi ...L'ultimo incrocio è stato quello con l’Inter nella finale dell’edizione 2019/20: i nerazzurri sono gli unici che sono almeno riusciti a perforare la retroguardia ...