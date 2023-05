Juventus-Siviglia oggi in tv | Europa League 2023 | orario | canale | streaming | probabili formazioni

(Di giovedì 11 maggio 2023) La partita che per lapuò valere un’intera stagione si gioca questa sera, all’Allianz Stadium. L’avversario è il, che arriva a Torino per disputare la gara di andata della semifinale di(fischio d’inizio ore 21). Una sfida che, grazie alla normativa AgCom, tifosi e appassionati potranno vedere sia in televisione (su Raiuno, in chiaro, oppure su Sky Sport, per chi è abbonato) che in(su raiplay.it, DAZN, Sky Go o Now Tv). La squadra di Massimiliano Allegri, dopo la fragorosa uscita dalla Champions, è approdata a un passo dalla finale battendo in sequenza il Nantes, il Friburgo e lo Sporting Lisbona. Il tutto senza mai perdere nemmeno un incontro. Il, di contro, viene da una stagione alquanto travagliata in cui ha ...

Marcos Acuna, giocatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lain Europa League Marcos Acuna, giocatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lain Europa League. COME VEDE LA DOPPIA SFIDA CON LA JUVE ...Il tecnico delJosè Luis Mendilibar ha presentato il match di Europa League contro la: "La chiave è sicuramente la tranquillità in ogni momento, sapersi affrontare minuto dopo minuto la partita. ...Commenta per primo Max Allegri , tecnico della, è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione in vista della semifinale d'andata di Europa League contro il, da giocare all'Allianz Stadium. La grande assenza è quella di Bremer, ...

Juventus-Siviglia, la probabile formazione in semifinale di Europa League Tuttosport

Semifinali europee e playoff di Serie C. È questo il programma che attende gli appassionati di calcio per la giornata di oggi, giovedì 11 maggio. Dopo lo slittamento dal 30 aprile all'11 maggio in vir ...Dopo lo spettacolo della Champions tornano in campo anche le squadre impegnate in Europa League e Conference. Di scena ci sono le semifinali di entrambe le competizioni europee: per l’EL ci sono ancor ...