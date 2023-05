Juventus-Siviglia oggi in tv | canale | orario e streaming semifinale andata Europa League 2022 2023

(Di giovedì 11 maggio 2023) Alle 21:00 di giovedì 11 maggio laospiterà ilnelladidi. La squadra di Massimiliano Allegri cerca ladi Budapest contro una tra Roma e Bayer Leverkusen. La partita potrà essere seguita su DAZN o su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), oltre che su Sky Go e su NOW. Ma, dopo disposizione dell’AgCom, sarà visibile anche in chiaro su Rai Uno (e quindi insu Rai Play). Vlahovic e compagni cercano un risultato favorevole tra le mura amiche contro la regina della competizione, che si presenta però allo Stadium con una situazione di classifica difficile e un allenatore, Mendilibar, alla prima apparizione in una ...

Alle 21.00 di stasera andrà in scena la semifinale di andata di Europa League tra. Ecco le probabili formazioni Alle 21.00 di stasera andrà in scena la semifinale di andata di Europa League tra. Ecco le probabili formazioni.(3 - 5 - ...La dirigenza della(LaPresse) - Calciomercato.itL'obiettivo è il secondo posto in ... mentre in Europa League la 'Vecchia Signora' punta a eliminare ilper giocarsi il trofeo (e l'...Le probabili formazioni di(3 - 5 - 1 - 1): Szczsny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kosti; Di María; Vlahovi.(4 - 2 - 3 - 1):...

Allegri: "Siviglia squadra esperta, ma vogliamo la finale. Il tridente Dipende..." La Gazzetta dello Sport

In questi istanti è in corso l'allenamento della vigilia del Siviglia in vista della gara di Europa League con la Juventus. Gli andalusi stanno lavorando sul terreno di gioco dell'Allianz Stadium. Ecc ...Roma-Bayer Leverkusen è una semifinale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici.