Juventus-Siviglia | le quote per le scommesse | i bookmakers puntano sui bianconeri

(Di giovedì 11 maggio 2023) Europa League, è il tuo momento. Arrivano le semifinali di andata della seconda competizione internazionale. All’Allianz Stadium lase la vedrà con il, in una partita che per iè indirizzata, e di molto, verso i colori. Non per niente laè data favorita di parecchio. Un successo della squadra di Allegri è quotato attorno all‘1,75 nelle principali agenzie di, che fa da contraltare al pareggio quotato vicino al 3,50 mentre una vittoria delpagherebbe più di cinque volte la posta. Molto è dovuto alla posizione di classifica degli andalusi, solo all’undicesimo posto in Liga. Un andamento alquanto modesto per la squadra di José Luis Mendilibar, che però ha ripreso quota dopo i 19 punti collezionati nelle ...

La probabile formazione dellain vista della semifinale di Europa League contro il: ballottaggio in attacco Lascende in campo questa sera alle 21:00 all'Allianz Stadium contro ilper la semifinale d'andata di Europa League.ore 21:00 Uefa Europa League - Semifinali Andata:vsStadium - Torino Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Simone Tiribocchi All'Allianz Stadium di Torino si gioca la ...... diretta su Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi : UEL -vs: Federico Zancan UEL - ROMA vs Bayer Leverkusen: ...

Allegri: "Siviglia squadra esperta, ma vogliamo la finale. Il tridente Dipende..." La Gazzetta dello Sport

Sul QS - Juve, attenta, c'è il Siviglia regina di Coppe. Il 22 la sentenza sulle plusvalenze. Stasera c'è il Siviglia, la Juve punta su Dusan Vlahovic.