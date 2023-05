Juventus-Siviglia | le probabili formazioni del match di Europa League

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 11 maggio 2023) Alle 21.00 di stasera andrà in scena la semifinale di andata ditra. Ecco leAlle 21.00 di stasera andrà in scena la semifinale di andata ditra. Ecco le(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.(4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar.