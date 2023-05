Juventus-Siviglia | i convocati di Massimiliano Allegri | assente Bremer

(Di giovedì 11 maggio 2023) La, archiviata l’importante vittoria ottenuta in campionato sul campo dell’Atalanta, si prepara a tornare in campo nel match dell’Allianz Stadium contro ilvalevole per la semifinale di andata di Europa League 2022/2023. A poche ore da questo prestigioso appuntamento il tecnico bianconeroha diramato la lista dei calciatori, tra i quali non figurano gli infortunati Gleisone Mattia De Sciglio. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione dell’allenatore toscano. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani; Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli; Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior. ...

, confermato il forfait di BremerQuesta la lista dei convocati di Allegri resa nota dalla Juve:

