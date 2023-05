Juventus-Siviglia | formazioni ufficiali | Allegri con Di Maria | Mendilibar punta su En-Nesyri

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nella serata di giovedì 11 maggio alle ore 21:00 si disputa l’incontro valido per le semifinali di Europa League tra. I padroni di casa nei quarti di finale hanno avuto la meglio dello Sporting Lisbona. Nella gara di andata gli uomini dila srono col punteggio di 1-0, per poi contenere i portoghesi nella sfida di ritorno bloccandoli sull’1-1. En-, attaccante delGli ospiti nel turno precedente hanno eliminato il Manchester United. Dopo il quasi miracoloso 2-2 della prima sfida ad Old Trafford, nel return match gli andalusi hanno dominato la gara imponendosi con un secco ed inequivocabile 4-0. Gli ultimi precedenti trarisalgono alla fase a gironi di Europa League del 2016. I ...

Xabi AlonsoARBITRO: Michael Oliver (Inghilterra) Mourinho (LaPresse) - Calciomercato.itRoma - Bayer Leverkusen, dove vederla in TVCosì come per, l'altra semifinale della ...L'obiettivo stavolta è Budapest, il 31 maggio, data dell'ultimo atto del torneo contro la vincente di. Mourinho (LaPresse) - calciomercato.itLe condizioni dei giallorossi però ...... vittoria ottenuta sul campo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini nell'ultimo turno del campionato di Serie A, laospita ilper la semifinale di andata dell'Europa League....

Europa League - Verso Juventus-Siviglia: "Juve gigante addormentato, gioca contro una grande d'Europa" Eurosport IT

Le formazioni ufficiali scelte da Mourinho e Xabi Alonso per Roma-Bayer Leverkusen, partita d'andata delle semifinali di Europa League ...La Juventus di Allegri scende in campo per la semifinale d'andata dell'Europa League: avversario il Siviglia di Mendilibar ...