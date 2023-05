Juventus-Siviglia | Europa League | infortunati | diffidati e squalificati Chi non può giocare stasera

(Di giovedì 11 maggio 2023) La semifinale di andata ditranon prevedené. Come da regolamento, infatti, i cartellini gialli raccolti fin qui dai giocatori approdati al penultimo atto della competizione sono stati azzerati. Di conseguenza, i calciatori delle due squadre che scenderanno in campo questa sera all’Allianz Stadium di Torino (fischio d’inizio ore 21) potranno saltare la gara di ritorno solo in caso di espulsione. Più complesso il quadro degli. Tra i bianconeri mancheranno Bremer, De Sciglio e Kaio Jorge. Il primo non sarà della partita per un affaticamento. Il secondo si è rotto il legamento crociato dieci giorni fa ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. Il terzo è ai box ormai da lungo tempo e non rientrerà ...

Marcos Acuna, giocatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lain Europa League Marcos Acuna, giocatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lain Europa League. COME VEDE LA DOPPIA SFIDA CON LA JUVE ...Il tecnico delJosè Luis Mendilibar ha presentato il match di Europa League contro la: "La chiave è sicuramente la tranquillità in ogni momento, sapersi affrontare minuto dopo minuto la partita. ...Commenta per primo Max Allegri , tecnico della, è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione in vista della semifinale d'andata di Europa League contro il, da giocare all'Allianz Stadium. La grande assenza è quella di Bremer, ...

Juventus e Roma sono attese da una settimana di fuoco in chiave Europa League ma, nonostante questo, si stanno muovendo per programmare il futuro. Si prospetta un finale di stagione intenso per Juvent ...Arrivano anche le semifinali di Europa League, e ci sono due squadre italiane a giocarsi le proprie carte per la finale. All'Allianz Stadium di Torino la Juventus ospiterà il Siviglia; l'arbitro è il ...