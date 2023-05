Juventus-Siviglia | annata difficile per gli andalusi ma se sono arrivati fino a qui

... difensore del, ha parlato ad As in vista del match di stasera di Europa League contro la. STORIA DEL...Squadre italiane grandi protagoniste nelle semifinali di Europa League:e Roma saranno entrambe impegnate in casa rispettivamente controe Bayer Leverkusen per provare a ipotecare ...Gli uomini di Xabi Alonso, dunque, avranno solo una chance per approdare in Champions: vincere l'Europa League, Roma e poi eventualmentepermettendo. Come sta la Roma Mourinho ...

Juventus-Siviglia, la probabile formazione in semifinale di Europa League Tuttosport

La sfida tra la Juventus e il Siviglia si avvicina sempre di più. I bianconeri vogliono raggiungere la finale di Europa League a tutti i costi, e per farlo… Leggi ...La Juventus, tramite il proprio account "Twitter", ricorda a tutti i tifosi bianconeri l'appuntamento con il match di Europa League di questa sera allo Stadium contro il Siviglia: ...