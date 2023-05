Juventus-Siviglia | Adani insultato dallo Stadium | “Uomo di me***” VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023) Piovono insulti per Daniele. Nel pre partita di, match valevole per l’andata delle semifinali di Europa League, l’attuale commentatore tecnico della Rai è stato oggetto di cori di gran parte delloche lo ha apostrofato comedi, presente a Torino per gli studi pre e post partita per conto della Rai, paga i suoi diverbi contro Massimiliano Allegri e le sue opinioni contro il tecnico livornese dette a più riprese nel corso della ‘Bobo Tv’. In alto il. SportFace.