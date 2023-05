Juventus - Siviglia 1 - 1 | pagelle | Gatti eroe | Di Maria non punge

Un gol di Gatti al 97mo sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha regalato alla Juve il pareggio in extremis contro ilnella semifinale di andata di Europa League. L'1 - 1 ...Gatti, autore del pareggio all'ultimo secondo contro il, è stato il migliore in campo dellainsieme a Danilo. Bene anche Pogba entrato in campo al 70'. Tutti voti della semifinale di andata di Europa League a cura di Maurizio ...... ma l'arbitro Siebert , dopo una discutibile gestione dei cartellini durante tutta la partita, non ha considerato falloso l'intervento del difensore del. Inoltre non è intervenuto neanche il ...

Europa League, Juventus-Siviglia 1-1: i bianconeri trovano il pareggio all'ultimo minuto RaiNews

Leonardo Bonucci, intervenuto alla RAI, ha analizzato così il pareggio ottenuto dalla Juventus contro il Siviglia. RISULTATO - "La partita si gioca su 180', sapevamo che stasera avremmo avuto ..."Sapevamo che avremmo trovato difficoltà, ci hanno puniti in contropiede ma siamo stati bravi a rimetterla in piede". Leonardo Bonucci ...