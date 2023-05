Juventus-Siviglia 1-1 | Bonucci | “Contento di aver fatto la storia della Juve”

(Di giovedì 11 maggio 2023) “E’ una sfida che si gioca su 180 minuti, sapevamo che potevamo incontrare delle difficoltà e ilci ha punito in contropiede. Ma siamo stati bravi a rimetterla in piedi. Ora aci aspettano 90 minuti importanti e ce la giocheremo fino in fondo”. Così Leonardo, ai microfoni di Rai1, commenta l’1-1 dell’Allianz Stadium nella semifinale d’andata di Europa League. “Come sto? Penso di essermi stirato l’adduttore, ho chiesto il cambio ed è entrato Gatti che ha segnato il pareggio”, si consola, oggi alla presenza numero 500 in bianconero: “La festeggiodila, mi sarebbe piaciuto festeggiare con una vittoria ma magari arriverà domenica”. Infine, ...

Un gol di Gatti al 97mo sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha regalato alla Juve il pareggio in extremis contro ilnella semifinale di andata di Europa League. L'1 - 1 ...Gatti, autore del pareggio all'ultimo secondo contro il, è stato il migliore in campo dellainsieme a Danilo. Bene anche Pogba entrato in campo al 70'. Tutti voti della semifinale di andata di Europa League a cura di Maurizio ...... ma l'arbitro Siebert , dopo una discutibile gestione dei cartellini durante tutta la partita, non ha considerato falloso l'intervento del difensore del. Inoltre non è intervenuto neanche il ...

