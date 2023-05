Juventus-Siviglia 1-1 | Allegri | “C’è la possibilità di far risultato”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Massimilianotecnico della, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni della Rai. Dopo aver subito il gol degli avversi nel primo tempo, la Vecchia Signora riprende la partita in mano e recupera un preziosissimo pareggio al 97’ grazie a Gatti. Le sorti dei bianconeri e ancora tutto da scrivere e ladi arrivare in finale di Europa League è ancora una solida realtà.: “Abbiamo sbagliato delle scelte” Massimilianotecnico della, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni della Rai: “Abbiamo sbagliato delle scelte davanti, loro sanno stare in campo con la testa ...

La semifinale di andata di Europa League tratermina 1 - 1: gli spagnoli allungano nel primo tempo grazie al gol di En - Nasry, la risposta bianconera arriva all'ultimo respiro con il colpo di testa di Gatti. Soddisfatto ...Soffre fino all'ultimo lanell'altra semifinale di Europa league contro il, in svantaggio per l'intera gara, ci pensa Gatti al 7 del recupero a chiudere i giochi sull'1 - 1. In ...Gatti con un goal nel finale salva lada una sconfitta e lascia apertissime le speranze di poter comunque raggiungere la finale di Europa League: miao!è una semifinale di coppa europea, ma che fatica però, tanta, troppa. La squadra gioca bene per venti minuti, sbaglia un goal clamoroso con Vlahovic poi si spegne, subisce la rete ...

Diretta Juventus - Siviglia (1-1) Europa League 2022 la Repubblica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.06 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 23.05 Ecco le pagelle: Juventus (3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 6, Bonucci 4.5 (61' Gatti 7), A ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 98' Finisce la partita Juventus-Siviglia 1-1. 96' Gooooooooooooooooooooool, Gatti, all'ultimo secondo trova il pari di testa, Juventus-Siviglia 1-1. 94' Passa ...