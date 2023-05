Juventus | Di Maria ha deciso di restare anche nella prossima stagione

(Di giovedì 11 maggio 2023) Angel Di, attaccante della, hadiin bianconeroAngel Di, attaccante della, hadiin bianconerocon o senza la qualificazione in Champions League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’argentino ed i suoi agenti stanno parlando con la società per arrivare il prima possibile ad un accordo economico che soddisfi entrambi le parti. Con ogni probabilità bisognerà aspettare ancora per eventuali annunci perché la Juve vuole la squadra concentrata al massimo per la fine del campionato e le ...

Angel Di, attaccante della, ha deciso di restare in bianconero anche nella prossima stagione Angel Di, attaccante della, ha deciso di restare in bianconero anche nella prossima ...Le probabili formazioni di- Siviglia(4 - 3 - 3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Danilo, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di, Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri. ...Non che lala indosserà stasera, in occasione dell'andata della semifinale di Europa ... Senza Bremer (fastidio muscolare: nulla di grave) ma con un Diche ieri non solo ha elogiato ...

Di Maria, Juve-Siviglia: Allegri eccezionale. Futuro Sto parlando col club Tuttosport

C'è abbondanza per il tecnico toscano che dovrà fare a meno soltanto di De Sciglio. Dubbio in attacco con il possibile utilizzo del tridente formato da Di Maria, Vlahovic e Chiesa ...Importante annuncio di calciomercato riguardante la Juventus con l'agente di un giocatore che fa chiarezza sul futuro ...