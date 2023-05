Juve | svelata ufficialmente la maglia Home 2023-24 | ecco quando esordirà FOTO

Che è a tutti gli effetti un obiettivo dellacon la benedizione di Max Allegri , ma la valutazioneanche pubblicamente da Giovanni Carnevali stride con le condizioni pensate alla ...Con quattro dirigenti apicali condannati in via definitiva dalla giustizia sportiva sulla base dell'articolo 4 - "lealtà, probità e correttezza" - come potrà la Juventus salvarsi da un'altra ...E' stata una settimana molto intensa di emozioni per la Juventus, sia per quanto riguarda il calcio giocato che per le vicende extra campo. In serie A la sconfitta patita contro il Sassuolo aveva ...

Juve, svelata ufficialmente la maglia Home 2023-24: ecco quando ... Calciomercato.com

Xavier Jacobelli svela qual è la prima richiesta che riceverà Cristiano Giuntoli da parte di John Elkann: trova un nuovo Kvara.La prima maglia della Juve 2023/2024 è pronta al debutto: contro la Cremonese, sfida in programma per domenica sera, la squadra bianconera dovrebbe scendere in campo con il nuovo kit. Come anticipato ...