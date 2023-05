Juve - Siviglia | la probabile formazione di Allegri

Nell'andata della semifinale di Europa League, lariceve ilall'Allianz Stadium. Gli spagnoli sono veri e propri specialisti ...Nell'andata della semifinale di Europa League, lariceve ilall'Allianz Stadium. Dopo la vittoria di Bergamo in campionato, Allegri opera ...Perin: 'allora, Mister, me la fate la bella sorpresa di far giocare me domani, col... Quando arrivarono allaerano entrambi terzini capacissimi di saltare l'uomo e di portare lain ...

Juventus-Siviglia, la probabile formazione in semifinale di Europa League Tuttosport

Da una parte una squadra che l'Europa League l'ha già conquistata quattro volte negli ultimi nove anni, dall'altra una che alla semifinale ci arriva con la fame di chi, invece… Leggi ...L'ultimo incrocio è stato quello con l’Inter nella finale dell’edizione 2019/20: i nerazzurri sono gli unici che sono almeno riusciti a perforare la retroguardia ...