Juve pari in extremis col Siviglia | la Roma batte il Bayer Il Basilea beffa la Fiorentina

Nel secondo tempo con i cambi e le forze nuove come Gatti, Iling, Chiesa, Milik e Pogba trova comunque modo di riprendersi almeno dal punto di vista del carattere e cerca ilche poi trova, ma ...Al 26' il vantaggio arriva in ripartenza: laè totalmente sbilanciata quando Torres trova il corridoio per Ocampos, in mezzo all'area Gil fa 'velò per En - Nesyri e il marocchino colpisce con un ...TORINO Quanta fatica per la, quanta pioggia fuori e dentro, prima che il corazziere Gatti la tenesse in vita al 97', nell'... Il difensore di scorta, ma non di scarto, ha trovato unche a ...

Pari della Juve in casa, vola la Roma RSI.ch Informazione

La squadra di Allegri agguanta il pareggio all'ultima azione grazie al suo difensore. Gli spagnoli erano passati in vantaggio con un gran gol di ...E’ ancora Gatti l’uomo della provvidenza della Juve: un suo colpo di testa al 97' permette alla Juve di agguantare il pareggio contro il Siviglia . Al ...