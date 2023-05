Juve | Alessio nega il ritorno di Conte | «Voci non veritiere»

(Di giovedì 11 maggio 2023) Angelo, vice di Antonioai tempi dellail possibiledel tecnico leccese ai bianconeri Lo storico vice di, Angelo, ai microfoni di Tag24 ha commentato ledi un possibiledel tecnico alla– «Qualsiasi accostamento diallantus non è veritiero. I bianconeri sono guidati da Allegri che è un grande allenatore e stasera si giocherà la semifinale di Europa League contro il Siviglia». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

: contro la Cremonese è Milik a partire dal 1'. Le probabili formazioni della 35a giornata . Le ... Il tecnico neroverdeDionisi , invece, col tridente classico Berardi - Defrel - Laurienté .... ore 21:00 su Sky Cinema Suspense Emile Hirsch e Jonathan Rhys Meyers in un thriller di... ore 21:00 su Rai 1 Gara di andata delle semifinali di Europa League tra lae la squadra spagnola. ...A.: Renate vs Arzignano (diretta) [disponibile anche su DAZN] Telecronaca:Colombo Renate e ... C.: Audace Cerignola vsStabia (diretta) [disponibile anche su DAZN] Telecronaca: Antonio Di ...

Angelo Alessio: "Conte non tornerà alla Juve. Sul Siviglia..." Tag24

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali si è espresso sul futuro del tecnico Alessio Dionisi ...Giuntoli è uno dei protagonisti più discussi dello scudetto del Napoli: scopriamo chi è il direttore sportivo che adesso ha stregato addirittura la Juventus.