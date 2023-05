Jolly Handball a un passo dalla A

Leggi su udine20

(Di giovedì 11 maggio 2023) Vittoria decisiva ieri sera a Campoformido per la, che nella terzultima gara di campionato si è imposta con decisione contro l’Oderzo, formazione appena alle spalle dei friulani in classifica. I due punti conquistati ieri rappresentano un tassello fondamentale per la promozione in serie A2, che dal prossimo anno si chiamerà A “BRONZE”. Il Torri, primo della classe, ha già una formazione in serie A Silver e pur essendosi guadagnato il primo posto, per il momento per solo un punto, potrà iscrivere solamente una squadra nelle categorie superiori. Ieri sono quindi scattati i festeggiamenti anche se per l’ufficialità bisognerà aspettare ancora due gare: la prossima trasferta a Padova e poi l’ultima, sempre in casa, proprio contro il Torri. Dove il pubblico sarà, come ieri sera, caldissimo. Più di duecento persone infatti hanno ...