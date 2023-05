Johnny Depp | perché non è più Jack Sparrow nei Pirati dei Caraibi?

Leggi su cultweb

(Di giovedì 11 maggio 2023)non ha più vestito i panni del personaggio didal 2017, anno di uscita dell’ultimo film della saga dideidei– La vendetta di Salazar). A inizio del 2018 Sean Bailey, presidente della Walt Disney Pictures, ha comunicato che l’attore non avrebbe ripreso i panni del piratavi era necessità di una nuova ventata di area fresca nella saga. Dietro la decisione ci sarebbero stati in realtà motivi differenti: il cachet troppo elevato die soprattutto l’accusa di violenza domestica lanciata dalla sua ex moglie, Amber Heard che avrebbe poi dato il via a uno dei processi più caldi della storia recente di Hollywood. Pochi ruoli nati nel ...