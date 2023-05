John Travolta e Katherine Heigl protagonisti della commedia romantica That' s Amore!

, Katherine Heigl saranno i protagonisti della commedia romantica That's Amore! , scritta e diretta da Nick Vallelonga. Tra gli interpreti del progetto potrebbe esserci anche Christopher ...(Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images) ' Daa Jane Fonda , così tante attrici, il corpo, la palestra, l'aerobica'. Così Virgin Viard ha spiegato da dove sono arrivate le ...Il 5 febbraio 2021 esce in collaborazione con i Legno il brano "", a cui segue, il 7 luglio dello stesso anno, "Straniero" in collaborazione con Seryo e il produttore Boss Doms che ne ...

John Travolta e Katherine Heigl protagonisti della commedia ... Movieplayer

Nick Vallelonga, reduce dal successo di Green Book, sarà sceneggiatore e regista di That's Amore!, film con star John Travolta e Katherine Heigl.Da 'L'esorcista' a Fellini, dalla blaxploitation ai blockbuster, dal 'Padrino' alle avventure ambientate in una galassia lontana lontana: viaggio nel più grande decennio del cinema. Dalla posizione 10 ...