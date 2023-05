Jimmy Fontana | chi era la moglie Leda Distasi | “L’ho tenuta distante dal lavoro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 maggio 2023), al secolo Enrico Sbriccoli, è stato sposato con, originaria di Bernalda, in provincia di Matera.convolarono a nozze l’8 aprile del 1962 nella chiesa di San Lorenzo in Doliolo, una delle chiese più antiche e suggestive di San Severino Marche. La coppia ha avuto quattro figli: Paola, Roberto, Luigi e Andrea. “Mianon ha mai voluto mostrarsi e darsi al mio mestiere, venire con me o cose del genere”, ha dettoa Tv2000 Nella stessa intervista,ha parlato della sua famiglia con grande affetto: “La mia famiglia è semplice, ma molto legata. Ho quattro figli che sono tutti con me molto tempo. Ho sempre mescolato poco la famiglia, a partire da mia ...